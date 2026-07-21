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Царьград

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Университет Саутгемптона выявил рекордное сокращение льда Арктики

Университет Саутгемптона выявил рекордное сокращение льда Арктики

Университет Саутгемптона сообщил о резком сокращении арктических морских льдов. За период с 2024 по 2025 год уменьшение составило 5,8%, а 2026 год показал второй минимальный уровень за всю историю наблюдений.

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