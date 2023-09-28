Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Доля доллара в расчетах через SWIFT достигла в августе нового рекорда

Доля доллара в расчетах через SWIFT достигла в августе нового рекорда

Доля доллара в международных расчетах через межбанковскую систему SWIFT достигла в августе 2023 года 48,03%, что является рекордным уровнем за все время публикации данной статистики, пишет агентство «РИА Новости», проанализировав данные системы.

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