Доля доллара в расчетах через SWIFT достигла в августе нового рекорда

Доля доллара в международных расчетах через межбанковскую систему SWIFT достигла в августе 2023 года 48,03%, что является рекордным уровнем за все время публикации данной статистики, пишет агентство «РИА Новости», проанализировав данные системы.
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