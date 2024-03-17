⚡⚡В Крыму на выборах Президента России явка достигла 85,50% На 18:00 проголосовало 1 млн 176 тысяч избирателей, сообщил председатель Избиркома Республики Крым Михаил Малышев.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⚡⚡В Крыму на выборах Президента России явка достигла 85,50% На 18:00 проголосовало 1 млн 176 тысяч избирателей, сообщил председатель Избиркома Республики Крым Михаил Малышев.