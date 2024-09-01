На Украине деградирует медицинский сектор: скоро на медпомощь можно будет не надеяться

В Харьковской области планируется мобилизация врачей, которых и так критически не хватает. Так, региональный департамент здравоохранения дал указание главному врачу харьковской областной больницы Руслану Врагову сформировать список медперсонала для отправки в зону боевых действий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии