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Газ дорожает, к Маску возникли вопросы, Венгрия уходит в евро, а Британия осталась без ледового корабля: о чём пишут мировые СМИ

Газ в Европе подорожал до максимума почти за четыре года, британский ледовый корабль вышел из строя, а документы о гражданстве Ильхан Омар проверяют следователи.

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