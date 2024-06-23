Диетолог назвал два ферментированных продукта для снижения веса

Два простых способа улучшить пищеварение и похудеть - это добавить в свой рацион йогурт и кефир. Эти ферментированные продукты являются настоящими кладезями пробиотиков и обладают широким спектром полезных свойств для здоровья кишечника и пищеварения.
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