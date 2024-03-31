Увидела, как подружка выбрасывает кучу лоскутков. Выпросила себе и перешила в красоту

После шитья оставшиеся кусочки ткани просто выбрасываются. Поступите иначе: собирайте их, чтобы впоследствии сделать необычную, красивую и практичную вещь своими руками! Тогда лоскутки получат вторую жизнь и ещё послужат вам с пользой.
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