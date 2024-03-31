Сам себе мастер
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Сам себе мастер

161 433 подписчика

Увидела, как подружка выбрасывает кучу лоскутков. Выпросила себе и перешила в красоту

Увидела, как подружка выбрасывает кучу лоскутков. Выпросила себе и перешила в красоту

После шитья оставшиеся кусочки ткани просто выбрасываются. Поступите иначе: собирайте их, чтобы впоследствии сделать необычную, красивую и практичную вещь своими руками! Тогда лоскутки получат вторую жизнь и ещё послужат вам с пользой.

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Комментарии
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ДШ
Дмитрий Шершов
нищая
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10 час.
Зейнаб Аббасова
практичная а вы нищий  душой
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8 час.

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