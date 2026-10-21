© Wikimedia CommonsЕсли в глаз попадают брызги гашеной извести, гербицида или удобрения, развивается химический ожог, который считается одним из наиболее опасных.
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