В Атлантик-Сити ветер никогда не приходил с моря пустым. Он приносил запах соли, водорослей и мокрой древесины, а зимой — ещё и ледяную пыль, от которой щипало глаза.
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