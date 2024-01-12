Пять главных событий 2024 года, которые можно предсказать

@ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС Tекст: Дмитрий Бавырин Новый год неизбежно станет годом сразу нескольких исторических по масштабу и наполнению событий, которые грозят изменить судьбы целых континентов и даже всей планеты.
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