У Байдена дали понять, что уже знакомы с содержанием «плана Зеленского», с которым тот летит на Генассамблею ООН

США уже ознакомились с планом Владимира Зеленского по окончанию войны. Как сообщает официозное иновещание Voice of America, об этом заявила постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд во время пресс-конференции, посвященной началу новой 79-й Генеральной Ассамблеи ООН.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии