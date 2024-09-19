У Байдена дали понять, что уже знакомы с содержанием «плана Зеленского», с которым тот летит на Генассамблею ООН

США уже ознакомились с планом Владимира Зеленского по окончанию войны. Как сообщает официозное иновещание Voice of America, об этом заявила постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд во время пресс-конференции, посвященной началу новой 79-й Генеральной Ассамблеи ООН.