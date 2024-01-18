«Работать с ним было очень легко»: Петров — о новом главе Haas

LAT PhotoПервый российский пилот Формулы 1 Виталий Петров поделился воспоминаниями о совместной работе с новым главой Haas в Формуле 1 Аяо Комацу, который в первый год выступлений Виталия в чемпионате мира помогал россиянину как инженер по телеметрии, а годом позже стал гоночным инженером Петрова.