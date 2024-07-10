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Минобороны Польши: страна не примет решения сбивать ракеты над Украиной без НАТО

Минобороны Польши: страна не примет решения сбивать ракеты над Украиной без НАТО

Польша отказалась выполнять просьбу Украины сбивать ракеты над ее территорией без решения НАТО. Об этом на саммите альянса заявил глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш, его слова привели на сайте польской радиостанции Polskie Radio.

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