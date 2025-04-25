Силуанов предупредил о грядущем долговом кризисе по всему миру

По мнению министра, ситуация ухудшается.Во время своего выступления на 51-й встрече международного валютно-финансового комитета, проходившей 24–25 апреля в рамках весенних сессий МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что ситуация с финансированием государств, имеющих значительные объёмы государственных заимствований, ухудшается.
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