Анализ РНК опухоли поможет выбрать эффективный препарат

Сотрудники Института персонализированной онкологии Сеченовского университета начали практическое применение разработанного ими алгоритма, который предназначен для автоматического анализа данных РНК-секвенирования клеток рака и выбора таргетного препарата, которые окажется максимально эффективным для конкретного пациента.