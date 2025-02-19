Анализ РНК опухоли поможет выбрать эффективный препарат

Сотрудники Института персонализированной онкологии Сеченовского университета начали практическое применение разработанного ими алгоритма, который предназначен для автоматического анализа данных РНК-секвенирования клеток рака и выбора таргетного препарата, которые окажется максимально эффективным для конкретного пациента.
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