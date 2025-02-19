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Анализ РНК опухоли поможет выбрать эффективный препарат

Анализ РНК опухоли поможет выбрать эффективный препарат

Сотрудники Института персонализированной онкологии Сеченовского университета начали практическое применение разработанного ими алгоритма, который предназначен для автоматического анализа данных РНК-секвенирования клеток рака и выбора таргетного препарата, которые окажется максимально эффективным для конкретного пациента.

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