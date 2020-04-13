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"Бегают огромные крысы". Что шокировало россиянок в США

"Бегают огромные крысы". Что шокировало россиянок в США

Виктория и Дарья - студентки. Год назад они вернулись из США, где работали спасательницами. Не Малибу, но тоже было, что рассказать в интервью ru_open: о культурном шоке и необычных ситуациях.

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