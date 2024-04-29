Бродяга Дхармы: Марк Эйдельштейн сравнил ремейки с Колесом Сансары

Героями нового выпуска шоу «ОК! На связи!» стали режиссёр Александр Андрющенко и актёры его фантастического фильма «Сто лет тому вперёд»: Александр Петров, Даша Верещагина, Марк Эйдельштейн и Виктория Исакова.