Бродяга Дхармы: Марк Эйдельштейн сравнил ремейки с Колесом Сансары

Героями нового выпуска шоу «ОК! На связи!» стали режиссёр Александр Андрющенко и актёры его фантастического фильма «Сто лет тому вперёд»: Александр Петров, Даша Верещагина, Марк Эйдельштейн и Виктория Исакова.
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