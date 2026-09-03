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Как не навредить двигателю: на АЗС разрешили продавать бензин старых стандартов

Как не навредить двигателю: на АЗС разрешили продавать бензин старых стандартов

С 1 сентября 2026 года на российских автозаправочных станциях может появиться топливо с маркировкой К2, К3, К4.

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