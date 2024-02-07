В Татарстане ввели новые ограничения на трассе М5

С 7 февраля с 6:00 часов времени вступили в силу ограничения на движение для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта на участке федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» из-за неблагоприятных погодных условий, таких как сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад и ограниченная видимость.