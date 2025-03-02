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Болтон: Мерцу нужно связаться с президентом США до избрания канцлером

Болтон: Мерцу нужно связаться с президентом США до избрания канцлером

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что кандидату в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС Фридриху Мерцу стоит связаться с американским президентом Дональдом Трампом до возможного вступления в должность.

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