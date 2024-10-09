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"Маг, целитель, миллионер": Что известно о Сергее Коновалове, который заработал на стариках 20 млн за 5 дней?

"Маг, целитель, миллионер": Что известно о Сергее Коновалове, который заработал на стариках 20 млн за 5 дней?

С обещаниями исцеления и вечной молодости Сергей Коновалов колесит по России вот уже 20 лет. В отличие от других инфоцыган, о нём много не говорили, но всё изменилось буквально на днях, когда в Сеть попали очень странные видеозаписи.

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