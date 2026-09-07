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ABC: США хотят добиться завершения украинского конфликта к зиме 2026 года

ABC: США хотят добиться завершения украинского конфликта к зиме 2026 года

Соединенные Штаты хотят добиться урегулирования украинского конфликта к зиме текущего года. Об этом 7 сентября сообщил американский телеканал ABC News со ссылкой на источник.

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