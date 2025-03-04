Они небоеспособны: европейский контингент призван спровоцировать войну США-РФ – полковник Трухан. Европейцы пытаются продать Трампу идею о коалиционных войсках, которые встанут на украинских рубежах, чтобы спровоцировать конфликт и вынудить американцев «схлестнуться с русскими».