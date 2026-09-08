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Мировое обозрение

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Вашингтон хочет открыть компаниям США доступ к полезным ископаемым Венесуэлы

Вашингтон хочет открыть компаниям США доступ к полезным ископаемым Венесуэлы

Администрация Дональда Трампа обсуждает возможность расширить доступ американских компаний к добыче полезных ископаемых в Венесуэле, включая золото.

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