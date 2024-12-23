На Алтае дружелюбный узбек попытался "угостить чаем" сотрудника ДПС и попал под суд

Он объяснял предложение "национальным обычаем", но сотрудники все же решили, что это взятка В Табунском районе Алтайского края водитель из Узбекистана попытался дать взятку сотруднику ДПС, объяснив это "национальным обычаем", сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.
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