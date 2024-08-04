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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джереми Сохан о Викторе Вембаньяме в сборной: «Просто позвольте ему быть собой»

Невпечатляющая, по словам Леброна Джеймса, игра сборной Франции и грядущее противостояние с убедительно выглядящей Канадой заставили журналистов сконцентрировать внимание на Викторе Вембаньяме и возложить на него ответственность за выступление национальной команды.

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