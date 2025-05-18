В Москве арестовали бывшего главу Binance в СНГ и сооснователя крипто-игры BlumЗамоскворецкий суд Москвы вынес постановление об аресте бывшего главы Binance в СНГ и сооснователя крипто-игры Blum Владимира Смеркиса по ходатайству следствия в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщило ТАСС со ссылкой на информацию правоохранительных органов.