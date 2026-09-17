«Вот чего ты боишься!»: Зеленского поймали на отчаянной лжи

Соскин заявил о лжи Зеленского из-за выборов ! Бывшего комика вывели на чистую воду.Олег Соскин публично разнес Владимира Зеленского после очередного объяснения отказа от президентских выборов.
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