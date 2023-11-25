В Еврейской автономной области студент Дальневосточного юридического института МВД России спас подростка, попавшего в ДТП

Вовремя оказанная первая медицинская помощь сохранила жизнь и здоровье пострадавшему мальчику В вечернее время в дежурную часть МО МВД России «Ленинский» поступило тревожное сообщение о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого пострадал 16-летний паренек.