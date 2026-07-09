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Редкие полотна знаменитых голландских мастеров показали во Владивостоке

Редкие полотна знаменитых голландских мастеров показали во Владивостоке

Выставка «Малые голландцы» открылась в Приморской государственной картинной галерее. Она стала заключительной частью цикла камерных проектов западноевропейского искусства «Музей в гостях», который галерея проводит совместно с Дальневосточным художественным музеем из Хабаровска, сообщает PRIMPRESS.

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