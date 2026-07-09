Редкие полотна знаменитых голландских мастеров показали во Владивостоке

Выставка «Малые голландцы» открылась в Приморской государственной картинной галерее. Она стала заключительной частью цикла камерных проектов западноевропейского искусства «Музей в гостях», который галерея проводит совместно с Дальневосточным художественным музеем из Хабаровска, сообщает PRIMPRESS.