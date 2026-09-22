Более миллиона жителей России поклонились деснице святителя Спиридона Тримифунтского

После России святыня направилась в Казахстан, где с 21 сентября по 20 октября её можно будет увидеть в восьми городах.
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