Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев похвалил министра обороны США Ллойда Остина за искренность.
Медведев похвалил Остина за то, что он назвал истинную причину поддержки Украины
Комментарии
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Alex Nемо
Айфончик пятнашку нацепил. Хочет к себе внимание привлечь, того и глядишь в участники СВО запишется...
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6 час.
Владимир Соловьев
Был бы Президентом бывший царский шут Балакирев, было бы меньше вреда по сравнению с эти персонажем! Он бы высмеял этого Остина, по виду африканского еврея.
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2 час.
Nikolay Zakharov
Кто бы сомневался, Медведев всегда хвалит США,т.к. закомуфлированный либероид был, есть и будет..
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1 час.
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