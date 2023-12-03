Медведев похвалил Остина за то, что он назвал истинную причину поддержки Украины

Alex Nемо Айфончик пятнашку нацепил. Хочет к себе внимание привлечь, того и глядишь в участники СВО запишется...

Владимир Соловьев Был бы Президентом бывший царский шут Балакирев, было бы меньше вреда по сравнению с эти персонажем! Он бы высмеял этого Остина, по виду африканского еврея.