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Аргументы недели

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  • федор
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    Маловато будет.Общее число солда...

Медведев похвалил Остина за то, что он назвал истинную причину поддержки Украины

Медведев похвалил Остина за то, что он назвал истинную причину поддержки Украины

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев похвалил министра обороны США Ллойда Остина за искренность.

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Комментарии
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Alex Nемо
Айфончик пятнашку нацепил. Хочет к себе внимание привлечь, того и глядишь в участники СВО запишется...
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6 час.
Владимир Соловьев
Был бы Президентом бывший царский шут Балакирев, было бы меньше вреда по сравнению с эти персонажем! Он бы высмеял этого Остина, по виду африканского еврея.
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2 час.
Nikolay Zakharov
Кто бы сомневался, Медведев всегда хвалит США,т.к. закомуфлированный либероид был, есть и будет..
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1 час.

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