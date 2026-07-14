Юрий Бурлачко обсудил с новым министром здравоохранения Кубани создание межрайонных медцентров

Председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко провел рабочую встречу с министром здравоохранения края Владимиром Крушельницким — стороны обсудили модернизацию медпомощи, создание межрайонных центров и подготовку кадров.
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