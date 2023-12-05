Россиян и украинцев можно примирить по примеру Франции и Германии, заявил в интервью РБК основатель «Яблока» Григорий Явлинский.
Григорий Явлинский предложил примирить россиян и украинцев по примеру Эльзаса
Комментарии
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Галина Войсковая
Мы тоже 70 лет незаметно пересекали границы Украина, Беларусь, Латвия, Молдова, Грузия..... и ни каких тебе войн.
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3 час.
AK
Alexander Kneper
Александр Книпер Ну, если "там чтут мировое право" то тогда они не должны быть против восстановления СССР, ЮГОСЛАВИИ, ГДР, ЧЕХОСЛОВАКИИ в ПОСЛЕВОЕННЫХ ГРАНИЦАХ ;))
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1 час.
Мария Беликова
Явлинский живёт в Лондоне. А советы подавать приехал в Москву. Видно, деньги кончились? Ещё бы: содержание особняка в престижном районе Лондона обходится дорого.
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1 час.
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