Григорий Явлинский предложил примирить россиян и украинцев по примеру Эльзаса

Галина Войсковая Мы тоже 70 лет незаметно пересекали границы Украина, Беларусь, Латвия, Молдова, Грузия..... и ни каких тебе войн.

AK Alexander Kneper Александр Книпер Ну, если "там чтут мировое право" то тогда они не должны быть против восстановления СССР, ЮГОСЛАВИИ, ГДР, ЧЕХОСЛОВАКИИ в ПОСЛЕВОЕННЫХ ГРАНИЦАХ ;))