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Григорий Явлинский предложил примирить россиян и украинцев по примеру Эльзаса

Григорий Явлинский предложил примирить россиян и украинцев по примеру Эльзаса

Россиян и украинцев можно примирить по примеру Франции и Германии, заявил в интервью РБК основатель «Яблока» Григорий Явлинский.

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Комментарии
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Галина Войсковая
Мы тоже 70 лет незаметно пересекали границы Украина, Беларусь, Латвия, Молдова, Грузия..... и ни каких тебе войн.
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3 час.
AK
Alexander Kneper
Александр Книпер Ну, если &quot;там чтут мировое право&quot; то тогда они не должны быть против восстановления СССР, ЮГОСЛАВИИ, ГДР, ЧЕХОСЛОВАКИИ в ПОСЛЕВОЕННЫХ ГРАНИЦАХ ;))
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1 час.
Мария Беликова
Явлинский живёт в Лондоне. А советы подавать приехал в Москву. Видно, деньги кончились? Ещё бы: содержание особняка в престижном районе Лондона  обходится дорого.
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1 час.

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