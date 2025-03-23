Гастроэнтеролог Сухорукова: брокколи может предотвратить разрушение суставов

Разрушение суставов может предотвратить брокколи, содержащая в своем составе сульфорафан. Овощ также может снимать воспаления, рассказала РИА «Новости» врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
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