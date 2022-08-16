Эзра Миллер рассказал о психических заболеваниях и извинился перед всеми, кого "побеспокоил своим поведением"

Эзра Миллер прокомментировал многочисленные скандалы со своим участием и принес извинения, а также пообещал начать лечение своих "психологических проблем".
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