Камчатка под угрозой: что предсказывают ученые после сильных толчков Татьяна СергееваРанним воскресным утром, когда Камчатка только просыпалась, её юго-восточное побережье потрясло мощное землетрясение с магнитудой 7,2.
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