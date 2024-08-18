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Камчатка под угрозой: что предсказывают ученые после сильных толчков

Камчатка под угрозой: что предсказывают ученые после сильных толчков

Камчатка под угрозой: что предсказывают ученые после сильных толчков Татьяна СергееваРанним воскресным утром, когда Камчатка только просыпалась, её юго-восточное побережье потрясло мощное землетрясение с магнитудой 7,2.

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