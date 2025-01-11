Русская весна
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Русская весна

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«Настроение у меня х*ровое»: иноагент Гордон заявил, что планы Трампа развязывают руки Путину (ВИДЕО)

«Настроение у меня х*ровое»: иноагент Гордон заявил, что планы Трампа развязывают руки Путину (ВИДЕО)

Киевский пропагандист Дмитрий Гордон* заявил, что претензии избранного президента США Дональда Трампа на Канаду и Гренландию оправдывают претензии России на территорию Украины.

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Комментарии
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Eduard
Если Гренландия далеко от США,то Украина наша земля векамибыла.Не надо хрен с пальшем идиот путать! Мы же не устраивали на Аляске переворот!
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18 час.
Eduard
Укропы больные люди,только пуля в лоб их излечит!
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18 час.
Eduard
Что тебе укроп до Гренландии и Панамского канала? Пусть забирает,нас это не касается,ты лучше в ТЦК сходи!
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18 час.

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