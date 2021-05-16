В Северной Осетии сотрудники Госавтоинспекции Ардонского района провели мероприятие, направленное на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних

Сотрудники Госавтоинспекции Ардонского района провели мероприятие, направленное на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

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