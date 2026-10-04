18 комиксов и историй о детстве тогда и сейчас — и почему оба варианта по-своему греют душу

У каждого поколения свои воспоминания о детстве. Мы тридцать лет назад радостно носились по двору, сами разогревали суп после уроков, тащили в школу охапки макулатуры и собирали желуди и листья для домашки по природоведению, которую надо было сдать еще вчера.