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Проба 2

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18 комиксов и историй о детстве тогда и сейчас — и почему оба варианта по-своему греют душу

18 комиксов и историй о детстве тогда и сейчас — и почему оба варианта по-своему греют душу

У каждого поколения свои воспоминания о детстве. Мы тридцать лет назад радостно носились по двору, сами разогревали суп после уроков, тащили в школу охапки макулатуры и собирали желуди и листья для домашки по природоведению, которую надо было сдать еще вчера.

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