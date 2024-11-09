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Telegraph: план Трампа подразумевает европейские силы в буферной зоне на Украине

Telegraph: план Трампа подразумевает европейские силы в буферной зоне на Украине

Президент США Дональд Трамп в рамках своего плана по урегулированию конфликта на Украине может призвать европейские и британские войска обеспечить 1200 -километровую буферную зону между ВСУ и ВС РФ на территории республики.

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