В МФТИ разработали устойчивый катализатор для очистки воздуха от выхлопных газов

Ученые МФТИ, МГУ, СПбГУ в составе международной группы ученых создали быстрый и недорогой способ получения катализаторов для очистки воздуха от оксидов азота — одного из самых токсичных компонентов выхлопных газов автомобилей и промышленных выбросов.