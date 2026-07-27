В МФТИ разработали устойчивый катализатор для очистки воздуха от выхлопных газов

Ученые МФТИ, МГУ, СПбГУ в составе международной группы ученых создали быстрый и недорогой способ получения катализаторов для очистки воздуха от оксидов азота — одного из самых токсичных компонентов выхлопных газов автомобилей и промышленных выбросов.
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