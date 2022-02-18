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Игры-2022. «Лыжные гонки суровых мужчин» и «Наши фигуры против ваших». Шансы России на медали. 19 февраля: расписание стартов и телетрансляции

Игры-2022. «Лыжные гонки суровых мужчин» и «Наши фигуры против ваших». Шансы России на медали. 19 февраля: расписание стартов и телетрансляции

В субботу, 19 февраля, в олимпийском Пекине будет разыграно восемь комплектов наград – во фристайле, лыжных гонках, фигурном катании, кёрлинге, бобслее, горнолыжном иконькобежном спорте.

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