Происшествия
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Происшествия

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В Архангельской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве, совершенном в 1993 году

В Архангельской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве, совершенном в 1993 году

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела в отношении 66-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.

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