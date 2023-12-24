Володин: США могут лишиться своего последнего преимущества в виде доллара

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США уже утратили экономическое лидерство и могут из-действий американского президента Джо Байдена лишиться своего последнего инструмента влияния в виде доллара.
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