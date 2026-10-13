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Авторадио

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Россия и США до конца года проведут новый раунд консультаций

Москва и Вашингтон планируют до конца года провести новый раунд консультаций по двусторонним вопросам.

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