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Закон, порядок, государство

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Группа «Чёрные береты» завершила концертный тур в поддержку СВО на Урале

Группа «Чёрные береты» завершила концертный тур в поддержку СВО на Урале

В общей сложности морские пехотинцы более 10 раз выступили перед семьями участников СВО и военнослужащими частей Центрального военного округа, волонтёрами и юнармейцами, студентами и воспитанниками детских патриотических клубов.

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