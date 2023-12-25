Группа «Чёрные береты» завершила концертный тур в поддержку СВО на Урале

В общей сложности морские пехотинцы более 10 раз выступили перед семьями участников СВО и военнослужащими частей Центрального военного округа, волонтёрами и юнармейцами, студентами и воспитанниками детских патриотических клубов.
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