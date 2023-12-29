Две беды: мигранты и релоканты

Сергей Кочегаров Всё правильно написано, особенно правильно: "Нужна просто элементарная воля государства по решению определенных вопросов в национальных интересах страны, пресечению рисков государственной безопасности. Но её-то (воли) как раз не очень-то и наблюдается".

demyr150648 Себеподобные объединяются. ВВП, что слепой или дурак? Значит эта публика из его команды их хранится и оберегается.