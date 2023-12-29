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Две беды: мигранты и релоканты

Две беды: мигранты и релоканты

МВД лишило гражданства России, совершивших преступления после получения паспорта Сообщается, полиция в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленобласти и Тверской области лишила российского гражданства тех, кто после его приобретения совершил преступления, они будут выдворены из страны после отбытия наказания.

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Комментарии
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Сергей Кочегаров
Всё правильно написано, особенно правильно: &quot;Нужна просто элементарная воля государства по решению определенных вопросов в национальных интересах страны, пресечению рисков государственной безопасности. Но её-то (воли) как раз не очень-то и наблюдается&quot;.
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10 час.
demyr150648
Себеподобные объединяются. ВВП, что слепой или дурак? Значит эта публика из его команды их хранится и оберегается.
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8 час.
d
demyr150648
Их надо статистически гнать! Нам мигранты не нужны, и надо всерьез заняться возвращением русских земель, которые по исторической дурости наших правителей (вспомните только пьянь Ельцина!) пока находятся под вражеской юрисдикцией.
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8 час.

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