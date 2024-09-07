«Навсегда запомню этот день»: Ольга Бузова показала первые кадры из роддома

Ольга Бузова стала крестной матерью четвертого ребенка Марии Погребняк Певица и телеведущая Ольга Бузова, вызвавшая слухи о своей предполагаемой беременности, стала крестной матерью новорожденного ребенка своей подруги — блогера Марии Погребняк.
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