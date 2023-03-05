Китай увеличивает расходы на оборону, укрепляет власть Си Цзиньпина и ставит целью небольшой экономический рост

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях. Автор фото, Reuters В Пекине на выходных открылись традиционные "две сессии" – одновременные, но не совместные съезды Народного политического консультативного совещания Китая (НПКСК) и Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), на которых уже объявлено об увеличении военных расходов и сравнительно низких плановых показателях роста, а позже предстоит важная формальность – утверждение Си Цзиньпина на посту главы государства.